Weniger Tote bei Verkehrsunfällen in EU

Laut der EU-Kommission ist die Anzahl der Verkehrstoten im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent gesunken.

In Österreich stieg die Anzahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen um sieben Prozent im Vergleich zu 2022. In der gesamten EU kamen im letzten Jahr etwa 20.400 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, in Österreich waren es 396.