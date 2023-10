Weniger Pkw-Neuzulassungen im September

Im September waren die Pkw-Neuzulassungen rückläufig, obwohl diese von Jänner bis September im Jahresvergleich um 12,1 Prozent auf 182.886 Neufahrzeuge deutlich zugelegt haben.

Mit 19.840 neuen Autos wurden um 4,3 Prozent weniger zugelassen als noch vor einem Jahr. Dafür gab es bei den Lkw-Gewichtsklassen N1 und N2 (bis 3,5 bzw. bis 12 Tonnen Gesamtgewicht) ein Plus von 59 Prozent, was aber auch an steuerlichen Veränderungen im September des Vorjahres liegt.