Weniger Miete dank WG: Studenten können bis zu 28 Prozent Miete sparen

Als Student hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gerade viel Geld zur Verfügung und muss auf jede einzelne Ausgabe achten. Die beste Art Geld zu sparen ist, in einer Wohngemeinschaft zu leben. So kann nicht nur Geld gespart, sondern auch lästige Hausarbeiten geteilt werden.

Nicht nur Geld sparen sondern auch Zeit. Eine Wohngemeinschaft ist für viele Studenten die beste Alternative um günstiger zu wohnen. Immowelt.at hat einen Vergleich über das größte Sparpotenzial gestartet. Das ist in Innsbruck am größten. 2018 kostet eine kleine Studentenbude im Median 19,60 Euro pro Quadratmeter. Wer sich mit Mitbewohnern eine WG-taugliche Wohnung sucht, zahlt hingegen nur 14,20 Euro. Das sind 28 Prozent weniger.

In der Analyse wurden die Mieten von Singlewohnungen (bis 40 Quadratmeter) und WG-tauglichen Wohnungen (80 bis 120 Quadratmeter) in 10 ausgewählten Hochschulstädten miteinander verglichen. Wie sieht es eigentlich in der Bundeshauptstadt aus?

Studenten in Wien zahlen im Durchschnitt 16,20 Euro Miete pro Quadratmeter Die Wiener Universität zählt zu den größten Hochschulen in ganz Europa und zieht jährlich tausend Erstsemester an. Preislich müssen sich Studenten in der Bundeshauptstadt jedoch auf ein gehobenes Niveau einstellen: Der Quadratmeter für eine Studentenbude schlägt mit 16,20 Euro Miete zu Buche. Wer aufs Budget achten muss, kann aber auch in Wien viel sparen: WG-taugliche Wohnungen werden aktuell für 12,50 Euro pro Quadratmeter angeboten – was eine Ersparnis von 23 Prozent bedeutet.

Noch mehr Geld müssen Studenten in Dornbirn und Salzburg für die Miete einplanen. Für den Quadratmeter in einer Singlewohnung werden dort 17,80 Euro bzw. 17,40 Euro fällig. Günstiger leben angehende Akademiker, wenn sie sich eine gemeinsame Wohnung mieten: In Dornbirn kostet eine großflächige Wohnung pro Quadratmeter 24 Prozent weniger als die Singlewohnung, in Salzburg können Studenten 21 Prozent sparen.

Steyr und Wien im Vergleich: Steyr kostet nur 8 Euro pro Quadratmeter Im oberösterreichischen Steyr gibt es die preiswertesten Angebote. Die kleine Wohnung kostet dort im Median 10,80 Euro pro Quadratmeter. Mit nur knapp 2.000 eingeschriebenen Studenten und 40.000 Einwohnern zählt Steyr zu einer der kleinsten Hochschulstädten in Österreich. Die Nachfrage auf dem studentischen Wohnungsmarkt ist dementsprechend gering, weshalb Steyr mit den günstigsten Gesamtmieten lockt.

Zusätzlich dürfen sich die angehenden Akademiker auch auf zwei moderne Fachhochschulen freuen. Bevorzugen Studenten in Steyr eine Wohngemeinschaft, können sie sogar noch preiswerter leben: Für eine großflächige Wohnung müssen sie mit 8 Euro pro Quadratmeter rechnen – 26 Prozent weniger als in der Singlewohnung. Villach und Klagenfurt sind ebenfalls bezahlbare Alternativen für Studierende. Die Gesamtmiete für eine WG-taugliche Wohnung beträgt dort jeweils 8,70 Euro pro Quadratmeter und ist 20 Prozent bzw. 25 Prozent günstiger als der Preis für die eigene Studentenbude.