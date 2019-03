Weniger Influenza-Erkrankungen in Wien

In der Vorwoche gab es in Wien nur mehr 9.500 Grippe-Neuerkrankungen. Das Influenza-Virus ist aber weiter in ganz Österreich und Europa aktiv.

Das Influenza-Virus ist in Österreich und Europa in der Vorwoche weiterhin aktiv gewesen. In Wien ging die Zahl der grippalen Infekte und Grippe-Neuerkrankungen laut dem Gesundheitsdienst der Stadt zwar von rund 10.200 auf hochgerechnet 9.500 zurück, in Graz stiegen die Meldungen dagegen von 1.900 auf etwa 2.500 Fälle.

43 Prozent aller Influenza-A-Virusnachweise waren vom Subtyp A(H3N2), bei dem es damit eine relative Zunahme gab, berichtete das Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien am Dienstag. Das wurde europaweit ebenfalls beobachtet. Außerdem machte sich eine Tendenz in der Ausbreitung von West nach Ost auf dem Kontinent bemerkbar.