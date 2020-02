Weniger Eheschließungen: Österreicher traten 2019 seltener vor den Altar

Knapp 45.000 Ehen wurden im Vorjahr in Österreich geschlossen. Das sind um 3,2 Prozent weniger als noch im Jahr 2018.

Anstieg bei eingetragenen Partnerschaften verzeichnet

Diese Ergebnisse spiegeln vor allem die Erweiterung der gesetzlichen partnerschaftlichen Bindungen in Österreich seit 1. Jänner 2019 um gleichgeschlechtliche Ehen und verschiedengeschlechtliche eingetragene Partnerschaften wider, berichtete Statistik Austria am Donnerstag. 2019 wurden 990 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen und 1.124 verschiedengeschlechtliche eingetragene Partnerschaften begründet.

Geringster Rückgang bei Eheschließungen in Wien

In allen Bundesländern wurden 2019 weniger Ehen geschlossen als im Jahr davor. Die deutlichsten Rückgänge wurden dabei in Kärnten (-6,7 Prozent) verzeichnet, gefolgt von Oberösterreich (-5,5 Prozent), Salzburg und Tirol (je -4,7 Prozent), Burgenland (-4,4 Prozent), Niederösterreich (-4,3 Prozent), Steiermark (-0,5 Prozent), Vorarlberg (-0,4 Prozent) und Wien (-0,2 Prozent). Die Zahl der Begründungen eingetragener Partnerschaften stieg dagegen 2019 in allen Bundesländern deutlich an.