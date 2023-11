Wende nach angeblichem Sturz in die Raab

Der Vorfall in Feldbach, bei dem angeblich ein Mann in die Raab gestürzt und abgetrieben wurde, stellte sich als erdacht heraus.

Ermittlungen der Polizei nach erfundenem Sturz in die Raab laufen

Am Donnerstag suchten circa 100 Personen nach dem vermeintlichen Opfer. Die Suche wurde gegen Mittag abgeschlossen. Die Aussagen der Kinder erschienen zunächst glaubwürdig. Die Polizei stellte Kleidungsstücke und ein Zelt am Ufer der Raab sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die steirische Landespolizeidirektion betonte, dass bei "falschen Notmeldungen" Kostenersatzpflicht besteht. Sie kündigte an, die Ansprüche in diesem Fall zu überprüfen.