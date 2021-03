Weltweite Innovation: Wiener Wollzeile als 3D-Projektion erlebbar

Die Wiener Wollzeile geht ganz neue Wege: Als erste Einkaufsstraße weltweit wird die Flaniermeile in der City ab Freitag zum 3D Erlebnis.

Am 19. März 2021 geht die Wollzeile als digitale Erlebniswelt auf www.wollzeile.wien online. Die geschichtsträchtige Straße in der Wiener City ist damit die erste Einkaufsstraße, die als 3D-Projektion von jedem Ort der Welt aus begeh- und erlebbar gemacht wird.

Einblicke in Shops und Handwerk auf der Wiener Wollzeile

Gemeinsam mit der Edition 5Haus und dem IT-Unternehmen BEKO Solutions wurden die vom Künstler Wolfgang Hartl gestalteten Fassaden digital erfasst und das Grätzel so zugänglich gemacht.

Neben dem digitalen Rundgang erwarten die Besucher*innen Einblicke in das echte Wiener Handwerk und in eine Auswahl der ansässigen Geschäfte. So sind etwa die Buchhandlung Herder, Ihre Brille Augenoptik sowie Lackstätter Geschirr und der Honig-Spezialist Wald & Wiese virtuell begehbar.