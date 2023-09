Weltweite Geldvermögen werden 2023 erneut wachsen

Der deutsche Versicherer Allianz rechnet 2023 wieder mit einem Zuwachs des weltweiten Geldvermögens.

Für den erwarteten Anstieg um rund sechs Prozent spreche vor allem die bisher positive Entwicklung an den Aktienmärkten, erklärte der Versicherungskonzern am Dienstag anlässlich der Vorlage seiner jährlichen Vermögensstudie ("Global Wealth Report"). Österreich rangiert weiterhin unter den Top-20 reichsten Staaten.

Das durchschnittliche Wachstum der globalen Geldvermögen dürfe sich nach Einschätzung der Allianz-Volkswirte in den nächsten drei Jahren zwischen vier und fünf Prozent einpendeln. Im Vorjahr 2022 waren die Vermögen der Menschen rund um den Globus erstmals seit 2008 in Summe geschrumpft. Der Ukraine-Krieg, ein abgewürgter Post-Corona-Aufschwung und die hohe Inflation hatten die Wirtschaft und die Märkte unter Druck gesetzt, so der Versicherer.