Weltweit größte LEGO-Set-Sammlung in der Excalibur City zu sehen

2.500 Originalmodelle, die aus mehr als 500.000 Steinen bestehen: Im "Museum of Bricks" in der Excalibur City kann ab sofort die größte Sammlung von LEGO-Sets weltweit bestaunt werden.

Die Faszination LEGO ist ungebrochen. Jährlich werden rund 36 Milliarden LEGO-Steine hergestellt. Einmal mit einem Projekt begonnen, wird die Kreativität von Kindern - aber auch von Erwachsenen - Stück für Stück gefördert. Manchmal legen LEGO-Fans ihre Bauklötze beiseite, um sich anderen Dingen zu widmen. Im LEGO-Fachjargon nennt man es, "das dunkle Zeitalter", scherzt Miloš Křeček, Betreiber des neuen "Museum of Bricks" in der Excalibur City bei Kleinhaugsdorf.

Eine Welt voller LEGO-Steine im "Museum of Bricks"

Insgesamt gibt es im "Museum of Bricks" in der Excalibur City 2.500 Originalmodelle zu bestaunen, aufgeteilt in 15 Themenausstellungen. Mit einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als die größte Sammlung von LEGO-Sets weltweit verspricht das Museum eine unvergessliche Erfahrung.