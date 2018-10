Welttierschutztag 2018: Auch Tiere haben Rechte

Der Welttierschutztag findet heute, am 4. Oktober statt. Dieser Tag soll uns Menschen daran erinnern, dass auch Tiere Rechte haben.

Die Berufsgruppe Zoofachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) setzt ein starkes Zeichen gegen Tierhandel. “Tierschutz und artgerechte Haltung sind 365 Tag im Jahr unser Kernthema. Denn die staatlich geprüften Zoofachhändler gehören schon bisher zu den am strengsten kontrollierten Unternehmen Österreichs”, erklärt Kurt Essmann, Obmann der Berufsgruppe Zoofachhandel in der WKÖ.