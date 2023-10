Welttag gegen Brustkrebs am 13. Oktober

30 Prozent aller Krebs-Neuerkrankungen bei Frauen waren laut Statistik Austria im Jahr 2022 Brustkrebs. Damit ist dies weiterhin die häufigsten Krebserkrankung bei Frauen. Der Welttag der metastasierten Brustkrebserkrankung am 13. Oktober will darauf aufmerksam machen.

87 Prozent der Betroffenen überleben die Erkrankung dank verbesserter Früherkennungsmaßnahmen und Fortschritte in der Therapie. Rund 1.700 Frauen (und 20 Männer) starben in den letzten Jahren jährlich an den Folgen der Brustkrebserkrankung.