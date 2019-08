"Welttag des Kindes": Kinderfreunde feiern in 23 Wiener Bezirken

Am 8. September ist Welttag des Kindes. Zu diesem Anlass finden in ganz Wien Kinderfreunde-Familienfeste statt.

Am 8. September feiern die Wiener Kinderfreunde in allen Bezirken den Welttag des Kindes.

"30 Jahre Kinderrechte" - So das Motto der Kinderfreunde-Familienfest am 8. September. An 23 Standorten wird gleichzeitig gefeiert, gespielt und gelacht. Es wird somit das größte Familienfest in Wien. Spiele, Kreativstationen, Geschicklichkeitsparcours, Showprogramme, Puppenbühnen und viele andere Aktivitäten werden von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kinderfreunde-Bezirksorganisationen vorbereitet. Besucher können sich auf einen schönen Nachmittag für die ganze Familie freuen.