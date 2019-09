Welttag der Ersten Hilfe am 14. September

Am 14. September ist der Welttag der Ersten Hilfe. Dieser soll daran erinnern, dass in Notfällen jede Minute zählt. Um Unsicherheiten abzubauen, empfiehlt das Rote Kreuz das Erste-Hilfe-Wissen alle fünf Jahre aufzufrischen.

Jedes Jahr erleiden in Österreich etwa 10.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Atem-Kreislauf-Stillstand - nur jeder Zehnte überlebt. In den meisten Fällen ist niemand da, um in den ersten Minuten mit einer Herzdruckmassage zu beginnen.