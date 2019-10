Weltspartag: Über eine Million Österreicher werden ihre Bank besuchen

Nach wie vor gilt bei vielen Österreichern der Besuch der Bankfiliale am Weltspartag als Pflichtprogramm - meistens aus Tradition oder als Ausflug mit den Kindern.

39 % gehen wegen dem Weltspartagsgeschenk zur Bank

Laut der IMAS-Umfrage unter 900 Österreichern empfinden den Ausflug zur Bank nach wie vor viele als Tradition (69 Prozent), die es einzuhalten gilt, oder nützen ihn, um etwas mit den Kindern zu unternehmen (55 Prozent) - nicht zuletzt auch wegen des Weltspartagsgeschenks (39 Prozent), das es an diesem Tag in jeder Filiale gibt. Die Banken nützen den Weltspartag seit jeher, um Kindern die Finanzwelt näherzubringen und spezielle Bankprodukte für Kinder zu vermarkten.

Auch die Bank Austria hat jüngst eine Umfrage zum Weltspartag (bei Marketagent.com) in Auftrag gegeben und diese Anfang Oktober präsentiert. In dieser wurde ermittelt, dass heuer 1,5 Millionen Österreicher planen, am 31. Oktober in eine Bankfiliale zu gehen.