Weltmännertag: Dreiviertel trinken regelmäßig Bier

Der Blick auf den männlichen Bierkonsum zum Weltmännertag überrascht wenig: Dreiviertel sind regelmäßige Bierkonsumenten, Bier hat in vielen Situationen mehr Bedeutung als für Frauen.

Jährlich wird am 3. November der Weltmännertag gefeiert. Wie auch der Internationale Männertag, der immer am 19. November begangen wird, legt dieser Tag das Augenmerk auf die Gesundheit und rechtzeitige Vorsorge.

Regelmäßiger Bierkonsum

Darüber hinaus überrascht der männliche Bierkonsum wenig. Dreiviertel der österreichischen Männer (77 %) trinken regelmäßig, also zumindest mehrmals pro Monat, Bier. Jeder Zweite ist zudem wenig probierfreudig und greift eher zu einer ihm bekannten Biersorte. An Neuheiten in der Bierszene, wie etwa an neuen Bierlokalen, privaten Verkostungen, Bierreisen, Festivals rund um Bier und Biermuseen, sind Männer hingegen wieder überdurchschnittlich interessiert.