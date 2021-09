Weltgrößtes mobiles Aquarium macht Halt in Wien

Einen Einblick in sonst verborgene Tiefen Österreichs Unterwasserwelten bietet die Aquaworld Austria, die in Wien, Linz, Salzburg und Graz Halt macht.

Aquaworld Austria: Weltgrößtes mobiles Aquarium in Wien, Linz, Graz und Salzburg

Nach Linz macht die Ausstellung auch noch in Wien, Graz und Salzburg halt. Die Fische sind dabei jedoch stets nur auf Stippvisite: Bei jedem Tourstopp werden sie aus Fischzuchten bzw. von Berufsfischern in der Nähe gefangen und neu in das Aquarium eingesetzt. Anschließend werden sie wieder in die gewohnte Umgebung zurückgebracht. Neben dem Aquarium lädt die interaktive Ausstellung "Welt der Fische" dazu ein, in das Leben der Fische sowie die Entwicklung der Angelfischerei einzutauchen.