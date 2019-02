Das KHM Wien bietet Sonderführungen zum Weltfrauentag an .

Weltfrauentag im KHM Wien: Die Farbe Blau in der Kunst

Anlässlich zum internationalen Weltfrauentag gibt es im Kunsthistorischen Museum Wien eine Aktion zugunsten von CARE. Es werden Sonderführungen zum Thema "Die Farbe Blau in der Kunst" angeboten.

Das Kunsthistorische Museum Wien bietet Sonderführungen zum Weltfrauentag, die sich heuer der Farbe Blau in der Kunst widmen. Diese symbolisiert vieles – Denken, Wissenschaft, Spiritualität, Göttlichkeit und steht für Geduld und Unendlichkeit. Die Bedeutung der Farbe und was es mit Redensarten wie “Blau machen” auf sich hat, wird in den Besuchern bei einer Sonderführung erzählt.

Der Erlös der Sonderführungen kommt Frauenprojekten der Hilfsorganisation CARE zugute, die weltweit 30 Millionen Mädchen und Frauen u.a. in Bildungs-, Gesundheits- und Ernährungsprojekten stärkt.

KHM Wien – Erlös der Sonderführungen gehen an CARE “Mit CARE verbindet mich und das Kunsthistorische Museum eine langjährige Kooperation, die mir immer besonders am Herzen liegt. Gemeinsam veranstalten wir heuer zum sechsten Mal ein gemeinsames Programm anlässlich des Weltfrauentages 2019. Unser Kunstvermittlungsteam, dem ich an dieser Stelle meinen Dank für ihr Engagement aussprechen möchte, hat wieder ein spannendes Programm entwickelt. Mit der Teilnahme an den Führungen werden CARE Programme zur Stärkung von Frauen weltweit unterstützt”, Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM Museumsverbandes.

“Burschen tragen hellblau, Mädchen rosa: Diese Vorstellung hat es scheinbar schon immer gegeben”, sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. “Tatsächlich ist diese Tradition aber weder alt, noch ist rosa eine Mädchenfarbe oder hellblau eine Jungenfarbe. Früher war es nämlich umgekehrt. Und so verhält es sich auch mit den Stereotypen vom schwachen, verletzlichen Mädchen und dem starken, unabhängigen Mann. Wir haben zum Weltfrauentag 2019 die Farbe Blau auserkoren, um symbolisch zu zeigen: Genauso wenig wie rosa eine Mädchenfarbe und hellblau eine Jungenfarbe ist, sind Frauen und Mädchen schwach oder Männer stark. Mit der Teilnahme an den Sonderführungen werden unsere weltweiten Projekte für Frauen und Mädchen unterstützt. CARE setzt sich dafür ein, dass Frauen gestärkt werden: mit einem eigenen Einkommen, Bildung, Rechten. Im Namen von CARE danke ich dem Kunsthistorischen Museum Wien und Sabine Haag für die langjährige Zusammenarbeit zum Weltfrauentag. Es gelingt jedes Jahr auf spannende Weise, aktuelle Aspekte des Lebens von Frauen in der Kunst und Kunstgeschichte zu entdecken und den Besucherinnen und Besuchern näher zu bringen.”

Sonderführungen zum Weltfrauentag im KHM Wien: Die Farbe Blau in der Kunst Datum: 9. März 2019

Uhrzeit: Sonderführungen von 11 bis 15:30 Uhr

Adresse: Kunsthistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Anmeldung: care@care.at oder Tel. 01 / 715 0 715

Eintritt mit gültigem Museumsticket zzgl Spende von 5 Euro pro Sonderführung