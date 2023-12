Weltbodentag: Warnung von Greenpeace

Greenpeace warnt anlässlich des Weltbodentags am Dienstag vor der massiven Verbauung in Österreich.

Laut Berechnungen der Umweltschutzorganisation Greenpeace werden täglich bis zu 13 Hektar natürliche Böden in Österreich verbaut und beansprucht, dabei sind Forststraßen eingerechnet. Anlässlich des anstehenden Weltbodentags (5.12.) warnt Greenpeace vor der massiven Verbauung hierzulande. Die Vorgehensweise hätte negative Auswirkungen auf Artenvielfalt, Klima und Menschen, so die NGO am Montag.