Welt-Mädchentag: Zahlreiche Wiener Gebäude leuchten pink

Zum heutigen Welt-Mädchentag werden zahlreiche Wiener Gebäude in pink beleuchtet, um auf die weltweit häufig ungleichen Grundvoraussetzungen für Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen.

In Wien werden u.a. das Wiener Riesenrad, das Gartenbaumuseum Donaustadt, das Flederhaus, die METAStadt, das Austria Center Vienna, der UNIQA Tower, der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz, das Donau Zentrum, die Firma “Aeneas Beteiligungsgesellschaft mbH” die im Donau Zentrum mit 16 Screens auf den Welt-Mädchentag aufmerksam macht, ebenso die Shopping City Süd, Farbe bekennen.

Am 19.10. 2018 gibt es in Wien außerdem eine Aktion der “Yogis for Women’s Right”. Die Erlöse des pinken Yoga-Workshops fließt in den Mädchen-Fonds.