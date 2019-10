Welt-Ei-Tag: Trotz Verbots noch immer zahlreiche Eier aus Käfighaltung auf den Tellern

Am 11. Oktober ist Welt-Ei-Tag. Das Tierschutzvolksbegehren nutzt diesen Anlass, um auf anhaltende Missstände hinzuweisen.

Am 11. Oktober findet der Welt-Ei-Tag statt. Für das Tierschutzvolksbegehren Grund genug, an alle Parteien zu appellieren, bei Sondierungen die Lebensmittel-Kennzeichnung nicht zu vergessen.

Käfighaltung: In Österreich fehlt es an Transparenz

"Österreich ist Vorreiter beim Ende der Käfighaltung, aber über 600 Millionen Eier aus Käfighaltung landen dennoch jährlich auf unseren Tellern. Die Transparenz fehlt, die Konsumenten werden betrogen. Denn in Gastronomie und öffentlichen Küchen wird weiterhin das spottbillige Pulver-Ei aus indischer oder argentinischer Qualhaltung verwendet, statt Eier aus heimischer Produktion. Ohne Lebensmittelkennzeichnung wird sich das nicht ändern", so der Initiator des Tierschutzvolksbegehrens Sebastian Bohrn Mena.

Tierschutzvolksbegehren fordert verpflichtende Kennzeichnung

Das Tierschutzvolksbegehren setzt sich für eine verpflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln nach Herkunft und Tierwohl in der Gastronomie und in öffentlichen Küchen ein. Eine Kennzeichnung nach Schweizer Vorbild könnte beispielsweise sicherstellen, dass Konsumenten auf einen Blick erkennen, ob Käfigeier für ihr Essen verwendet wurden. In der Schweiz muss bereits seit 1995 verpflichtend angegeben werden, wenn Eier verwendet wurden, deren Produktionsbedingungen in der Schweiz verboten sind.