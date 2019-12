Welt-AIDS-Tag: Parlament in Wien trägt die rote Schleife

Anlässlich des Welt-AIDS-Tages trägt das Parlament im Ausweichquartier in der Wiener Hofburg am 1. Dezember eine überdimensionale rote Schleife. Sie ist das weltweite Symbol der Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Erkrankten.

"Die rote Schleife ist ein weithin sichtbares Symbol, das für HIV/AIDS sensibilisieren und auf die soziale Integration von Betroffenen hinweisen soll. In den letzten Jahren und Jahrzehnten konnten große Erfolge in Forschung, Behandlung und Therapie erreicht werden, wenngleich global gesehen noch ein langer Weg zu gehen ist, vor allem, was die Ausstattung mit finanziellen Mitteln und den niederschwelligen Zugang zu Medikamenten betrifft. Das österreichische Parlament will als Ort der Verantwortung einen Beitrag zur Enttabuisierung dieser Krankheit leisten und gleichsam mahnend hinweisen, dass HIV/AIDS nach wie vor nicht besiegt ist", sagt Nationalratspräsident Sobotka zum Welt-AIDS-Tag.