Welser Drogendealer verkaufte Heroin aus Wien

Ein 29-jähriger Drogendealer aus Wels, der seit Herbst 2017 monatlich ein halbes Kilo Heroin aus Wien bezogen und laut Polizei nachweislich ein Kilo davon verkauft hat, ist geschnappt worden. Die Kripo in Traun hat mit dem LKA Wien, dem LKA NÖ und der Cobra den Mann des Suchtgifthandels überführt. Der mittlerweile in U-Haft Sitzende bestreitet die Anschuldigung, so die Polizei OÖ am Donnerstag.