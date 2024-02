Wellnessurlaube boomen: Wien bei Angebot auf Platz 1

Wo lässt es sich in Europa am besten entspannen? Der online Reiseanbieter weloveholidays hat sich das in einem Ranking genauer angeschaut.

Wellnessurlaube liegen im Trend, das spiegelt sich auch in den Google-Suchanfragen wider, denn in den vergangenen 12 Monaten sind die Suchen nach den Schlagwörtern „Wellness Urlaub für 2“ in Österreich um 136 % gestiegen. Aber wo lässt es sich am besten entspannen?

Wien liegt im Österreichvergleich auf dem ersten Platz

Das hat sich online Reiseanbieter weloveholidays einmal genauer angeschaut, sowohl im Österreich- als auch im Europa-Vergleich. Um die besten Städte für einen Spa-Aufenthalt zu ermitteln, wurden die Anzahl der Spas (Heilbäder), Saunen, Massagesalons und Yogastudios in jeder Stadt berücksichtigt, sowie deren durchschnittliche Bewertungen und die Anzahl der 5-Sterne-Bewertungen.

Überall in Europa gibt es historische Heilbäder und moderne Wellnesszentren. Aber welche Orte sind die besten, um zu entspannen und vom Alltag abzuschalten? Wir haben einen Blick auf einige der entspannendsten und erholsamsten Orte in Europa geworfen und herausgefunden, welche sich perfekt für einen Wellnessurlaub eignen.

Ergebnisse der Studie

Im Österreichvergleich liegt Wien auf dem ersten Platz mit einer Auswahl an 38 Heilbädern und 34 Massagestudios.

liegen in Österreich auf Platz zwei und drei. Im europaweiten Vergleich landete Wien auf Platz 24 (von rund 80 verglichenen Städten).

Europaweit belegt Spa in Belgien den ersten Platz, gefolgt von Paris und Neapel.

