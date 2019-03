Der neue Welcome-Point wurde am Flughafen Wien eröffnet.

Der neue Welcome-Point wurde am Flughafen Wien eröffnet. ©WienTourismus/ Rainer Fehringer

Welcome-Point am Flughafen Wien offiziell eröffnet

Der neue Welcome-Point am Wiener Flughafen wurde in der Ankunftshalle eröffnet. Er bietet den Besuchern ein umfassendes Service sowie fachkundige Beratung in neun Sprachen.

Stadtrat Peter Hanke und Tourismusdirektor Norbert Kettner eröffneten am 26. März den neuen Schalter des WienTourismus, den Welcome-Point, am Flughafen Wien. Dieser befindet sich in der Ankunftshalle gleich links nach der Gepäcksausgabe. Das Team des WienTourismus unterstützt die Besucher täglich zwischen 7 und 22 Uhr.

Dort können unter anderem die Vienna City Card sowie Tickets für die Öffis erworben werden. Künftig soll auch die Registratur für Kongresse und Meetings bereits am Welcome-Point möglich sein. Entworfen wurde der Welcome-Point vom Designstudio Riebenbauer. Je nach Anlass werden die großen LED-Screens mit Wien-Sujets bespielt. Auch für Menschen mit Hörgeräten ist eine induktive Pultanlage für barrierefreies Hören verfügbar.

Neuer Welcome-Point am Flughafen Wien Insgesamt betreibt WienTourismus fünf Tourist-Infos – neben dem neuen Welcome-Point am Flughafen und der zentralen Info am Albertinaplatz auch einen Schalter am Hauptbahnhof sowie zwei mobile Tourist-Infos.

Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung und Internationales sowie Präsident des WienTourismus: “Mit der Tourist-Info am Flughafen haben wir eine neue Visitenkarte der Stadt geschaffen, die erster Kontaktpunkt für die steigende Anzahl an Freizeit- und Tagungsgästen ist. Hier können wir Wiens ausgezeichneten Ruf für Gastfreundschaft und Serviceorientierung unter Beweis stellen und unsere BesucherInnen schon bei ihrer Ankunft individuell unterstützen.”

Tourismusdirektor Norbert Kettner: “Der Anspruch des WienTourismus ist es, die Customer Journey unserer Gäste so angenehm wie möglich zu machen. Hier spielt das Ankommen am Flughafen eine zentrale Rolle, immerhin kommt knapp die Hälfte der Wien-BesucherInnen mit dem Flugzeug, bei Kongressgästen sind es sogar 76 %. Im neuen Welcome-Point können wir unsere Gäste gezielt ansprechen und einen positiven ersten Eindruck der Stadt aktiv mitgestalten.”

27 Millionen Reisende im Jahr 2018 am Flughafen Wien Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: “27 Millionen Reisende haben im Jahr 2018 den Flughafen Wien frequentiert, so viele wie noch nie zuvor. Gerade der Incoming-Tourismus erfreut sich immer größerer Beliebtheit, der neue Welcome-Point des WienTourismus ist daher optimales Aushängeschild und unterstützt unsere internationalen Passagiere schon am Flughafen bei einem entspannten Einstieg in ihren Wien-Aufenthalt.”