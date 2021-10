Weiterhin Kontroverse um Schächtungen in NÖ

Am Montag hat es erneut eine Kontroverse um Schächtungen in einem Betrieb im Bezirk Korneuburg gegeben. Es wurde vor der Korneuburger Bezirkshauptmannschaft und vor dem Landhaus St. Pölten protestiert.

Um Schächtungen in einem Betrieb im Bezirk Korneuburg hat es am Montag erneut eine Kontroverse gegeben. Nachdem der Verein gegen Tierfabriken (VGT) bereits zuvor ein Kontrollversagen moniert hatte, wurden vor der Korneuburger Bezirkshauptmannschaft und dem Landhaus in St. Pölten Protestkundgebungen abgehalten. Zu Wort meldete sich indes die Bezirkshauptfrau von Korneuburg, Waltraud Müllner-Toifl. "Die Behörde ist ihrer Kontrollpflicht jedenfalls nachgekommen", betonte sie.