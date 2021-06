Weiterer Start-up-Investor am Flughafen Wien

Am Flughafen Wien hat sich ein zweites, auf die Finanzierung von Start-ups spezialisiertes Unternehmen angesiedelt.

Neu dazugekommen sei das österreichisch-israelische Venture-Capital-Unternehmen Presto Tech Hub, teilte der Flughafen Wien am Mittwoch mit. Seit 2019 ist das kalifornische Unternehmen Plug and Play in der Start-up-Unterstützung aktiv, es habe "bis heute mehrere Dutzend Innovationsprojekte gefördert", heißt es in der Aussendung.

Vorteile für Kunden am Flughafen Wien

In zwei Jahren habe Plug and Play 500 Start-ups den Unternehmenspartnern vorgestellt und 50 in sein Programm aufgenommen. Unter anderem werde mit dem Start-up Bespoke eine Chatbot-Anwendung für zusätzliches Kundenservice entwickelt, mit airportr entstehe ein Baggage-Drop-off-Service für die Gepäcksabholung und -aufgabe direkt von zuhause und mit iboardings.com werde an einer Methode zum automatisierten Cabin-Check von Handgepäck entwickelt. Am morgigen Donnerstagnachmittag präsentieren Start-ups und kreative Jungunternehmer ihre Ideen und Produkte für die Geschäftsfelder Smart Cities und Reisen und stellen Pilotprojekte mit dem Flughafen Wien, Fraport, Star Alliance und dem Flughafen Brüssel vor.