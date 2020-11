Weiterer Schub für Lebensmittellieferungen nach Hause im Lockdown

Das Bestellen von Lebensmitteln nach Hause boomt aktuell: Der zweite Lockdown gibt Lebensmittellieferungen in die eigenen vier Wände der Kunden einen neuerlichen Schub.

Hohe Nachfrage nach erstem Lockdown, in zweitem Lockdown noch erhöht

"Die Nachfrage war nach dem ersten Lockdown anhaltend hoch und hat bei Bekanntwerden des neuen Lockdowns wieder angezogen", so Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Pläne, das Lieferservice auf weitere Ballungsräume auszudehnen, hat der Konzern aber derzeit nicht. "Wir konzentrieren uns jetzt auf diese beiden Ballungsräume."

Lebensmittel-Lieferungen: Rewe meldet Boom bei Nachfrage

Das veränderte Einkaufverhalten mit der stärkeren Nachfrage von Online-Einkäufen hat die Rewe-Strategie beeinflusst. "Wir werden noch stärker in den Ausbau des Vertriebsportfolios und in die Erweiterung der Digitalen Services investieren." Die Kapazitäten beim Lieferservice und dem sogenannten "Click&Collect (Vorbestellen und Einkauf abholen) würden weiter ausgebaut. Die Lieferzeitfenster werden erweitert. Im Zuge der Expansion wurde die Zahl der "Click&Collect"-Filialen bereits von 140 auf 400 (von insgesamt rund 1.100 Filialen) erweitert, so der Rewe-Sprecher.