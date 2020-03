Weiterer Anstieg: 183 Personen in Österreich mit Coronavirus infiziert

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen ist erneut gestiegen. Derzeit gibt es 183 bestätigte Fälle in Österreich.

In Österreich ist die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Personen erneut gestiegen. Stand 16.00 Uhr waren am Dienstag 183 Covid-19-Fälle bekannt (8.00 Uhr: 157 Fälle). Die meisten Betroffenen wurden mit 43 in Wien registriert, gefolgt von Niederösterreich mit 40.

Coronavirus: Bisher vier Heilungen in Österreich

In Tirol wurden bisher 32 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In Oberösterreich waren 22 Fälle bekannt, in Salzburg zwölf, in der Steiermark 18, in Vorarlberg elf und im Burgenland vier. Am wenigsten betroffen ist weiter Kärnten mit einer erkrankten Person.