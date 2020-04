Weitere sechs McDrives in Wien öffnen am 30. April

McDonald’s ist seit 20. April mit ausgewählten McDrive-Standorten in ganz Österreich zurück – so auch in Wien. Ab Donnerstag, 30. April kommen zu den bereits geöffneten Standorten weitere sechs McDrives dazu.

Die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste steht dabei an oberster Stelle. Das vorläufig reduzierte Produktangebot besteht aus klassischen Burgern wie dem Big Mac und dem Cheeseburger sowie Pommes Frites, Chicken McNuggets und Desserts.

"Wir haben in den letzten Wochen intensiv und in enger Abstimmung mit den Behörden an der Wiedereröffnung gearbeitet. Unsere Franchisenehmer sichern damit viele Arbeitsplätze und freuen sich sehr, gemeinsam ihren Teams durchzustarten und wieder für die Wiener Gäste da zu sein", so McDonald’s Sprecher Wilhelm Baldia.

Folgende Wiener Standorte haben bereits geöffnet:

McDrive Wagramer Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Leopoldauer Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Seestadtstraße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Heiligenstädter Straße, 9-23 Uhr, mit McDelivery bis 22.30 Uhr

McDrive Kaiser Ebersdorfer-Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Hietzinger Kai, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Margaretengürtel, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Brünner Straße, 10-22 Uhr, mit McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive Hernalser Gürtel, 9-0 Uhr, mit McDelivery bis 22.30 Uhr

McDrive Triester Straße, 11-20 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Hadikgasse, 10-22 Uhr, mit McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive Breitenleer Straße, 10-22 Uhr, mit McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive an der A4, Haidequerstraße, 10-22 Uhr (ohne McDelivery) (seit 24.4.)

Sechs weitere McDonald's-Filialen in Wien geöffnet

Diese kommen ab Donnerstag, 30.4. dazu:

McDrive Rautenweg, 11-21 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Donaustadtstraße, 11-21 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr

McDrive Richard-Strauss-Straße (Inzersdorf), 10-22 Uhr, McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive Ludwig-von-Höhnel-Gasse, 10-22 Uhr, McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive Handelskai 130, 11-22 Uhr, McDelivery bis 21.30 Uhr

McDrive Breitenfurter Straße, 11-20 Uhr, McDelivery bis 19.30 Uhr

Zusätzlicher „McDelivery only“ Standort ab Donnerstag, 30.4.:

„McDelivery only“ Hütteldorfer Straße, McDelivery 11-22.30 Uhr