Weitere Entlassungen im Opel-Werk in Wien-Aspern möglich

Im Opel-Werk in Wien-Aspern könnten laut einem "Kurier"-Bericht erneut 600 Arbeitsplätze wegfallen. Die Entlassung von 140 Mitarbeitern im April soll erst der Anfang gewesen sein.

Im Opel-Werk in Wien-Aspern droht laut einem Zeitungsbericht ein weiterer Stellenabbau: Bis Ende 2019 könnten weitere 600 Arbeitsplätze wegfallen, schreibt der “Kurier” in seiner Dienstag-Ausgabe. Konkrete Informationen dazu hat die Gewerkschaft PRO-GE noch keine, heißt es. Von Opel bzw. der Konzernmutter Peugeot gab es keinen Kommentar.

Bei Opel in Wien-Aspern könnte weiterer Jobabbau drohen

Erst im April war bekannt geworden, dass zehn Prozent der damals 1.400 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. Das, so die Zeitung, dürfte erst der Anfang gewesen sein. Konkret solle nämlich die Produktion des F17-Getriebes ab Oktober 2019 in Aspern eingestellt werden. Das 5-Gang-Getriebe wird seit 1997 hergestellt und kommt etwa in Corsa, Astra oder Adam zum Einsatz.