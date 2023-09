Weiterbildungen mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt

Im kommenden Semester bietet der Integrationsfonds (ÖIF) Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt Arbeitsmarkt.

Die Seminare richten sich an Multiplikatoren im Bereich Integration wie etwa Pädagogen, Deutschtrainer, Gesundheitspersonal, Behörden-, Gemeinde- und Unternehmensvertreter sowie Mitglieder ehrenamtlicher Organisationen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.