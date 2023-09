Weiter Suche nach Ursache für Autobus-Unfall in Krems

Nachdem ein Linienbus am Montag von einer Brücke der B37 bei Rastenfeld im Bezirk Krems gestürzt war, dauert Suche nach der Ursache für den Unfall am Dienstag weiter an.

Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass der 56-jährige Lenker des Linienbusses am Steuer einen Herzinfarkt erlitten haben könnte. Erkenntnisse einer medizinischen Abklärung lagen noch nicht vor.

Fünf Verletzte bei Autobus-Unfall in Krems

Der Linienbus war am Montag kurz vor 8.00 Uhr in Richtung Zwettl links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug touchierte einen Pkw, durchbrach ein Geländer und stürzte rund vier Meter über eine Böschung. Per Helikopter in umliegende Spitäler abtransportiert wurden laut Polizei der aus St. Pölten stammende Buschauffeur und eine 16-jährige Insassin aus dem Tiroler Bezirk Imst. Eine weitere 16- und eine 45-Jährige, beide aus dem Bezirk Krems, wurden ebenso wie ein 51 Jahre alter Kremser per Rettung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.

Wieder Normalbetrieb auf B37 nach Autobus-Unfall

Für die Bergung des Schwerfahrzeuges wurde Feuerwehrangaben zufolge eine Privatfirma angefordert. Die B37 war für rund vier Stunden gesperrt, eine großräumige Umleitung bestand. Am Dienstag herrschte in Rastenfeld bereits wieder Normalbetrieb, geplante Straßenbauarbeiten wurden auf der B37 fortgesetzt. Die Absturzstelle war durch mehrere Gitter gesichert, wie sich bei einem APA-Lokalaugenschein zeigte.