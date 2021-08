Weiter keine Hinweise zum Verbleib einer vermissten Wienerin

Eine 82-jährige Wienerin wird seit 25. Juli vermisst. Bisher gibt es keine Hinweise zu ihrem Verbleib.

Weiter keine Hinweise gibt es zum Verbleib einer 82-jährigen Wienerin, die seit 25. Juli vermisst wird. Die Spur der Seniorin, die in der Früh ihr Zimmer in einem Pensionistenheim verlassen hatte, verliert sich an der Haltestelle Shuttleworthstraße der Linie 31 in Floridsdorf. "Wir gehen davon aus, dass sie mit der Bim in Richtung Floridsdorfer Bahnhof gefahren sein könnte", meinte die Tochter der Vermissten Dienstagmittag im Gespräch mit der APA.