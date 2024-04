Weisungsrats-Besetzung: Justizministerium fordert von ÖVP Zustimmung

Das Justizressort fordert von der ÖVP ihre Zustimmung für die Neubesetzung des Weisungsrates ein.

Dienstzeit von Weisungsrat bereits zu Beginn 2023 abgelaufen

Der Rat setzt sich zusammen aus der Generalanwältin Margit Wachberger, die den Vorsitz führt, und jeweils zwei weiteren Mitgliedern oder deren Stellvertretern. Die Dienstzeit der vier anderen Personen (der ehemalige Generalanwalt Walter Presslauer, die Professorin für Strafrecht Susanne Reindl-Krauskopf, der ehemalige Präsident des OLG Innsbruck Walter Pilgermair sowie der pensionierte Professor für Strafrecht Helmut Fuchs) endete bereits zu Beginn des Jahres 2023 - mangels Nachfolger versehen sie jedoch ihre Aufgaben weiterhin. Die Funktion des Gremiums besteht darin, die Justizministerin in Situationen zu beraten, in denen eine Anweisung in einem spezifischen Verfahren gegeben werden soll oder in sogenannten clamorosen Fällen, das heißt in Fällen von hohem öffentlichen Interesse.