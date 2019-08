Weißstörche beginnen ihre Reise ins Winterquartier

Die ersten Zugvögel sind bereits auf ihren Weg in ihr Winterquartier, so auch der Weißstorch, der bereits Mitte August aufbricht.

Der Weißstorch macht sich bereits auf den Weg in sein Winterquartier. Bis Mitte September sind die meisten aus dem Brutgebiet abgeflogen.

Weißstörche brauchen rund zwei Monate für den Flug nach Afrika

Störche können auf der Durchreise beobachtet werden



Durchziehende Störche kann man in diesem Zeitraum in Österreich auch abseits der Brutplätze beobachten. In günstigen Nahrungsgebieten, etwa auf gerade gemähten Wiesen, sammeln sich manchmal auch größere Gruppen. „Interessanterweise ziehen viele Jungstörche noch vor ihren Eltern ab – die Zugrichtung ist ihnen angeboren und muss nicht erlernt werden. Die Altvögel hingegen nutzen die Zeit nach dem Abflug der Kinderschar oft noch zum Ausbessern des Horstes“, weiß Eva Karner-Ranner von BirdLife Österreich.