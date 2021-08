Weißmann: ORF steht für "spannendes Programm"

Der künftige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann will seine neue Aufgabe mit "Respekt und Demut" angehen. Die Zusammenarbeit mit Alexander Wrabetz passiere "ab morgen auf Augenhöhe".

Der frisch von einer türkis-grünen Mehrheit gewählte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat sich für das "große Vertrauen", das ihm "über Fraktionsgrenzen" hinweg von Stiftungsräten geschenkt wurde, bedankt. Ab morgen wolle er "auf Augenhöhe" mit dem scheidenden ORF-Chef Alexander Wrabetz zusammenarbeiten, sagte er im Anschluss an die Wahl bei einer Pressekonferenz. Wrabetz habe ihm zugesichert, ihn bei wesentlichen Fragen einzubeziehen. "Das genügt mir völlig", sagte er.

"Informativ, objektiv, unterhaltsam, spannend, von regional bis digital"

Weißmann bedankte sich für die "breite Mehrheit von Stiftungsräten über Fraktionsgrenzen hinweg", die ihm den Auftrag gegeben hätten, sein Konzept umzusetzen. "Mit meinem künftigen Team und tollen Mitarbeitern werden wir täglich daran arbeiten, weiterhin das beste Programm zu machen", unterstrich Weißmann, der auch festhielt: "Wir sind bei den Quoten zuletzt so erfolgreich gewesen, wie schon lange nicht mehr." Wrabetz übergebe ein "gut aufgestelltes Haus", und er werde seine neuen Aufgaben "mit großem Respekt und Demut angehen." Die Stoßrichtung sei klar: "Informativ, objektiv, unterhaltsam, spannend, von regional bis digital". Nach turbulenten Wochen solle der ORF wieder mit spannenden Programmen in die Schlagzeilen kommen. "Dafür stehe ich."

Auf seine politischen Verstrickungen und kursierende Screenshots von einem gemeinsamen Skype-Treffen mit Fleischmann wolle er "festhalten, dass es kein Wahlkampf war, sondern die Bestellung eines Vorstandes". Er treffe sehr viele Stiftungsräte und habe mit ihnen "Zukunftsfragen und gesetzliche Fragen" besprochen. "Das ist ganz normal, sich mit Stiftungsräten und anderen Stakeholdern auszutauschen. Es wäre problematisch, es nicht zu tun." Er habe sich dabei stark für eine ORF-Gesetzesnovelle eingesetzt: "So ist das einzuordnen." Auch nun wolle er "laut" für die dringend vom ORF für digitale Entfaltungsmöglichkeiten benötigte Novelle lobbyieren.

Weißmann sieht "keine Front" beim ORF

"Keine Front" sieht er in puncto der zu besetzenden Newsroomführungspositionen, die Wrabetz noch in seiner Amtszeit vornehmen will. "Wir werden ab morgen für die kommenden Monate professionell und auf Augenhöhe zusammenarbeiten." Auch hinsichtlich des im Herbst anstehenden Antrags auf Gebührenanpassung werde er eingebunden.