Weißer Zoo in NÖ nimmt Große Ameisenbären auf

Im Weißen Zoo im Bezirk Lilienfeld sind ab sofort die ersten Großen Ameisenbären in Niederösterreich zu sehen. Dort wurde eine neue Wohnanlage namens "Casa Belize" errichtet.

Im Weißen Zoo in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) sind laut einer Aussendung die ersten Großen Ameisenbären in Niederösterreich zu sehen. Das 15 Monate alte Weibchen namens "Flodni" kam aus dem Zoo Budapest in Ungarn, das Männchen "Sed" aus jenem in Olmütz in Tschechien. Die Tiere sind während der Öffnungszeiten samstags, sonntags und feiertags zu bestaunen.