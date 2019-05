Weiße Tiger-Drillinge erblickten im "Weißen Zoo" das Licht der Welt

Der "Weiße Zoo" in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) kann sich erneut über Nachwuchs freuen. Vor kurzem kamen die drei weißen Tiger-Drillinge "Hector", "Pascha" und "Zeus" zur Welt.

Im “Weißen Zoo” in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) sind erneut weiße Tiger-Drillinge geboren worden. Erstmals waren es nur männliche Junge. Mama “Burani”, die schon einmal Fünflinge zur Welt gebracht hatte, “sorgt sich liebevoll um ihre kleine Bande”, hieß es in einer Aussendung anlässlich der Präsentation der “kerngesunden” Tiere mit den Namen “Hector”, “Pascha” und “Zeus” am Dienstag.

“Weißer Zoo” in Niederösterreich freut sich über Drillinge

Vater ist der 190 Kilo schwere “Samir”. Innerhalb von acht Jahren sind im “Weißen Zoo” Kernhof 30 weiße Tiger-Babys von drei verschiedenen Blutlinien und zwei Mutterkatzen geboren worden. “Jeder Abgang erfolgt kostenlos und nur an ausgewiesene Zoos oder im Tauschwege mit anderen Tieren”, wurde betont. Im Vorjahr wurden drei weibliche weiße Tiger-Drillinge geboren, der Nachwuchs aus 2018 ging an einen Zoo in der Schweiz. Zwei Vierlinge aus 2017 kamen nach Südkorea – der weiße Tiger war das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 2018. Tierischer Nachwuchs aus dem “Weißen Zoo” lebe auch in Deutschland, Tschechien und in einem Privatzoo des Kronprinzen des Emirats Fudschaira.