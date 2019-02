Weinviertel wirbt um Wiener: "Wir sind die Toskana Österreichs"

Das Weinviertel möchte bei den Wienerinnen und Wienern als attraktives Ausflugsziel punkten. Daher startet die Region nun eine Marketing-Offensive.

In den kommenden zwei Jahren sollen Weinviertler Attraktionen und Besonderheiten bei den Wienern in den Fokus gerückt werden. Der Auftakt erfolgte gestern, Donnerstag, im Rahmen einer Kick-Off-Veranstaltung in der Erste Bank Zentrale in Wien.