Weingut Markowitsch ist Falstaff-Rotwein-Sieger 2019

Am Montagabend wurde Gerhard Markowitsch aus Göttlesbrunn - Carnuntum zum Falstaff-Rotwein-Sieger gekürt.

Dies wurde im Rahmen einer Gala des Gourmetmagazins in der Wiener Hofburg bekannt gegeben, die am Montag zum 40. Mal stattfand.

Markowitsch kürte sich zum Sieger

Mit seiner Cuvee Ried Rosenberg 1 ÖTW 2017 hat sich Markowitsch, der regelmäßig unter den prämierten Winzern zu finden ist, gegen eine Konkurrenz von rund 1.000 Weinen durchgesetzt. Mit der Zusammenstellung aus zumindest zwei Dritteln Zweigelt und Blaufränkisch sowie einem geringeren Anteil internationaler Sorten - in diesem Fall Merlot - falle dieser Wein auch in die gerade beschlossene Carnuntum DAC Verordnung, die mit dem nächsten Jahrgang in Kraft treten wird, hieß es vom Gourmetführer.

Platz zwei ging an Weingut Gesellmann

Platz zwei holte sich mit dem Weingut Gesellmann aus Deutschkreutz (Burgenland) und seinem Bela Rex 2017 ebenfalls kein Unbekannter. Drittplatzierter wurde das Weingut Johanneshof Reinisch aus Tattendorf in Niederösterreich mit dem Pinot Noir Ried Holzspur 2017. In der Kategorie Reserve Trophy wurden zum 17. Mal Weine verkostet, die länger im Fass und in der Flasche reifen dürfen, bevor sie in den Verkauf gelangen. Den Sieg holte hier das Weingut Kurt Angerer aus Lengenfeld im Kamptal (NÖ) mit dem Syrah RedGranite limited edition 2015.