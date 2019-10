Weinfestival MondoVino als "Place to be" im Wiener MAK

Bereits zum fünften Mal verwandelt sich das MAK, am Freitag & Samstag den 22. & 23. November 2019 von 15:00 bis 21:00 Uhr, zum "Place to be" für alle Weinliebhaber, sowie jene, die in die Wein-Welt eintauchen möchten.

Über 200 Winzer sowie Spirituosen- und Alimentari-Produzenten aus aller Welt präsentieren ihre exklusiven Produkte. Mehr als 1.000 Weine, eine Natural-Wine-Bar sowie eine Bar mit Top-Raritäten aus aller Welt warten bei dem Wein- & Kulinarikfestival auf die Besucher der MondoVino und stehen zur Verkostung bereit. An einem exklusiven Stand werden außerdem Weine der hauseigenen WEIN & CO Marke "Ausgesucht" präsentiert.

MondoVino Afterparty

Neben alten Weinklassikern, trendigen Newcomern, hochwertigen Bränden, hochprozentigen Whiskys und Cognacs warten unter anderem Neuheiten aus den Reihen der feinen Delikatessen und Schokoladen auf die Gäste. Die BesucherInnen können vom Messerabatt profitieren und ihre Produkt-Favoriten gleich vor Ort für Zuhause bestellen.

Übrigens findet auch heuer wieder eine MondoVino Afterparty statt. In der Filiale Schottentor lässt WEIN & CO am Samstag, den 23.11., bei freiem Eintritt die Weinmesse mit coolen DJ Sounds ausklingen.

Details zum MondoVino 2019:

Termin: Freitag, 22. und Samstag, 23. November 2019

Uhrzeit: jeweils von 15:00 bis 21:00 Uhr

Ort: MAK Wien, Stubenring 5 / Eingang Weiskirchnerstraße, 1010 Wien

Tagesticket: € 40,00

2-Tagesticket: € 60,00

Tagesticket: €50,00

2-Tagesticket: € 70,00

Tagesticket für Studenten: € 25,00

2-Tagesticket für Studenten: € 45,00