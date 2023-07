Weinbauer mit Traktor im Bezirk Hollabrunn tödlich verunglückt

Mittwochnachmittag ist ein 79-Jähriger in einem Weingarten in Kleinhöflein in der Stadtgemeinde Retz, im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn, tödlich verunglückt.

Die Zugmaschine dürfte von einem Zufahrtsweg abgekommen und über eine Böschung gestürzt sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Laut Polizei hatte der 79-Jährige in dem Weingarten gearbeitet. Weil er gegen 18.00 Uhr noch nicht zu Hause war, machte sich seine Ehefrau mit einem Verwandten auf die Suche. Sie fand den leblosen Mann unterhalb einer Böschung.