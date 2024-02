Wein im Wert von 2,5 Millionen bei Einbruch verschüttet

In Spanien hat ein Unbekannter absichtlich etwa 60.000 Liter hochwertigen Weins in einer Kellerei verschüttet. Der geschätzte Wert dieses Weinverlustes beträgt 2,5 Millionen Euro.

Der mutmaßliche Sabotageakt ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Castrillo de Duero, einer Stadt etwa 150 Kilometer nördlich von Madrid. Die Sicherheitskameras vor Ort zeichneten den Vorfall auf, wie die Nachrichtenagentur Europa Press und weitere Medien in Spanien berichteten. Sie beriefen sich auf den Chef des geschädigten Unternehmens Bodegas Cepa 21, José Moro. Es habe sich mit Sicherheit nicht um einen versuchten Diebstahl gehandelt, hieß es.