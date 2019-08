Weikendorf: Erneut Beschwerde wegen Zuzug muslimischer Familie

Gegen den positiven Bescheid der Grundverkehrsbehörde des Landes für den hauskauf der muslimischen Familie wird die Marktgemeinde Weikendorf Beschwerde erheben. Dadurch kann die Familie vorerst wieder nicht umziehen.

Hauskauf wurde bewilligt

Die Grundverkehrsbehörde hatte in der Vorwoche den Erwerb des Wohnhauses im Weikendorfer Ortsteil Dörfles durch die Familie aus Palästina bewilligt. Die Zustimmung wurde mit dem "dringenden Wohnbedürfnis der staatenlosen Erwerber" begründet. Bürgermeister Johann Zimmermann (ÖVP) kündigte daraufhin Rechtsmittel an. In einer Gemeindevorstandssitzung am Mittwochabend wurde entschieden, Beschwerde gegen die Genehmigung einzubringen. Der Beschluss soll laut "Kurier" einstimmig gefallen sein. Von der Marktgemeinde gab es dazu auf Anfrage keine Auskunft.