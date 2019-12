Weihnachtsmann auf der Wiener Kärntner Straße festgenommen

Am Mittwoch hat die Wiener Polizei einen 30-jährigen Straßenkünstler mit gefälschten Platzkarten aus dem Verkehr gezogen. Der Mann spielte, als Weihnachtsmann verkleidet, in der Kärntner Straße auf einem Saxophon. Laut Polizeiaussendung hatte der serbische Staatsbürger 13 gefälschte Platzkarten bei sich. Er wurde festgenommen.

Der 30-Jährige war schon in der Vergangenheit mehrfach mit dem gleichen Delikt aufgefallen. Deshalb kontrollierten die Beamten ihn auch diesmal. Er wurde angezeigt. Zur Erläuterung: Wer in Wien in den Bezirken eins bis sechs der Straßenkunst nachgehen will, muss eine Platzkarte beim Magistrat beantragen. Dafür muss der jeweilige Künstler eine Gebühr entrichten. Darüber hinaus werden diese Erlaubniskarten nur mit Einschränkungen ausgegeben.