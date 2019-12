Weihnachtsfeiertage in NÖ: Alle zwei Minuten ein Rettungseinsatz

Über 2.600 Mal bzw. alle zwei Minuten sind die Rettungsdienste in Niederösterreich an den Weihnachtsfeiertagen zu Notfalleinsätzen gerufen worden. Das bedeutet einen Anstieg von knapp 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Am Heiligen Abend wurden nach Angaben von Notruf NÖ 860 Notfallrettungseinsätze registriert, am Christtag waren es 856. Auch am Stephanitag, dem dritten Weihnachtsfeiertag, schrillten die Pager in den diversen Dienststellen mehr als 800 Mal.