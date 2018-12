Weihnachts-Countdown läuft: Wird es weiße Weihnachten geben?

Nicht ganz eine Woche noch, dann ist Heiligabend. VIENNA.at hat bereits Informationen bekommen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von einem weißen Weihnachten ist.

Die Voraussetzung für weiße Weihnachten sind zurzeit eigentlich so gut wie selten. In weiten Teilen des Landes bereits Schnee und bis Donnerstag kann es soar im Nordn und Osten noch einmal Neuschnee geben. „Doch auf das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter ist wohl auch in diesem Jahr Verlass: Die Wettermodelle einigen sich immer mehr auf eine markante Milderung zum Wochenende hin“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Ein tiefer Luftdruck von den Britischen Inseln bis zum Baltikum wird nach aktuellem Kenntnisstand ab Freitag in mehreren Schüben für mildere Luft sorgen.

Am Wochenende werden die Temperaturen bereits steigen und auf positive Werte gelangen. Entlang der Alpennordseite wird es Regen geben. Die Schneefallgrenze wird hier bei 1300 bis 1500 Meter liegen. Am Montag, dem Heiligen Abend, wird sich daran voraussichtlich nicht viel ändern. Es ist auch an diesem Tag mit etwas Regen und Wolken zu rechnen sein. Die Alpensüdseite wird leicht wetterbegünstigt bleiben. „Dazu muss man sich auf Temperaturen oberhalb des Gefrierpunkts einstellen, in einigen Regionen wie im westlichen Donauraum sind gar bis zu 10 Grad nicht ausgeschlossen“, so Spatzierer. Der letzte Schnee dürfte laut diesen Aussichten rechtzeitig zum Heiligen Abend also getaut sein. Bezüglich weißer Weihnachten sieht es insbesondere für alle Landeshauptstädte schlecht aus. Die aktuelle Schneesituation ist in den Bergen jedoch gut, hier wird sich die Schneedecke bis Weihnachten halten – im Westen etwa oberhalb von 1000 Metern, im Osten oberhalb von 700 Metern. Darunter wird es kaum winterlich aussehen.