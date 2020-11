Weihnachts-Aktion von Hard Rock Café und Volkshilfe Wien

Das Hard Rock Café in Wien wiederholt trotz Corona-Maßnahmen die Christmas-Charity-Aktion aus dem vergangenen Jahr und will gemeinsam mit der Volkshilfe Wien für strahlende Kinderaugen bedürftiger Familien sorgen.

Für Familien in Not

Unter dem Motto „Send a Smile this Holiday Season“ unterstützt das Hard Rock Café Vienna in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe Wien Familien, deren finanzielle Situation kein unbeschwertes Weihnachtsfest möglich macht. WienerInnen sind dazu aufgerufen, Geschenke im Wert von 15 bis 25 Euro weihnachtlich zu verpacken und bis zum 13. Dezember 2020 in die Sammelbox beim Hard Rock Café abzugeben. Die Volkshilfe Wien schlüpft dann in die Rolle des Christkinds und verteilt die Geschenke vor dem 24. Dezember an bedürftige Familien.