Weihnachten macht Müll: Trennen wichtiger denn je

Wien ist Schlusslicht in Sachen Mülltrennung. Zu Weihnachten, einem Fest wo besonders viel Abfall anfällt, wirkt sich das besonders stark auf die Restmüllmenge aus.

Rund um Weihnachten fallen 20 Prozent mehr Abfall an als im restlichen Jahr. Darauf machte der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) am Sonntag aufmerksam. Gaby Jüly, Präsidentin des VOEB, appellierte für mehr Mülltrennung: "Unser Ziel: weniger Restmüll, mehr getrennte Sammlung. Wer Abfall reduzieren will, kauft nur wirklich benötigte Lebensmittel ein, hat die eigene Einkaufstasche stets dabei und verzichtet auf unnötige Verpackungen."