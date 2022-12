Weihnachstferien sorgen für besonders starken Reiseverkehr

In den Weihnachtsferien wird besonders in den Städten und bei den Einkaufszentren starker Verkehr vorherrschen.

In den Weihnachtsferien wird besonders in den Städten und bei den Einkaufszentren starker Verkehr vorherrschen. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

In den Weihnachtsferien wird besonders in den Städten und bei den Einkaufszentren starker Verkehr vorherrschen. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

In den Weihnachtsferien sorgen laut dem ÖAMTC der Transitverkehr von Deutschland Richtung Ungarn und weiter Richtung Osten sowie der Zustrom zu den Skigebieten wieder für starken Reiseverkehr.

Der Ski-Weltcup der Damen am Semmering sowie die Austragungsorte der Vierschanzentournee dürften ebenfalls viele Besucher anziehen. Und an den Grenzen werden Wartezeiten wegen der Kontrollen wohl nicht ausbleiben, hieß es am Mittwoch.

Weihnachtsferien: Besonders starker Reiseverkehr in den Städten

In den Städten und bei den großen Einkaufszentren wird der Einkaufsverkehr an den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend noch einmal sehr stark sein. Zeitweise sehr lebhaftes Aufkommen erwartet der Club von Deutschland Richtung Ungarn, viele werden in ihre Heimatländer im Osten und Südosten aufbrechen. Kolonnenverkehr wird es zeitweise von Suben über Innkreis-, West-, Außenring-, und Ost Autobahn Richtung Nickelsdorf geben.

Viele verbringen den Heiligen Abend noch daheim und reisen erst danach in den Winterurlaub. Am Silvester-Wochenende wird es dann einen Urlauberschichtwechsel in den Skigebieten geben. Verzögerungen sind hier laut Club besonders in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) und in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) einzuplanen.